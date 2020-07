Hrvaška policija kupuje opremo za identifikacijo ilegalnih migrantov

Hrvaško notranje ministrstvo bo obmejno policijo kmalu opremilo s prenosnimi delovnimi postajami za odvzem prstnih odtisov, fotografiranje in izmero višine in teže migrantov po ilegalnem vstopu v državo, danes piše Večernji list. V Bosni in Hercegovini je po navedbah Mednarodne organizacije za migracije (IOM)) okoli 7000 migrantov, namenjenih v EU.