Vrhovno sodišče stopilo na stran policije, ki vrača migrante na Hrvaško

Vrhovno sodišče je v primeru vračanja migranta na Hrvaško pritrdilo ministrstvu za notranje zadeve in policiji. Pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da slovenski organi pregona ne morejo mižati na obe očesi glede na to, da hrvaški policisti migrante potem pretepejo in jih izženejo v Bosno.