Na ljubljanskem sodišču so prek videokonferenčne povezave nameravali zaslišati sorodnike treh sirskih migrantov, umrlih za posledicami prometne nesreče, ki se je pred slabim letom zgodila na avtocesti med Brezovico in Vrhniko. Kljub številnim poskusom povezava z Malto ni uspela. Težave so bile na njihovi strani, od koder je na koncu prišlo sporočilo, da bi bilo možna le povezava po skypu. Kar pa, kot je povedala sodnica Klavdija Bercieri, pri nas ni izvedljivo. Škoda, saj so se vsi trije oškodovanci vabilu na zaslišanje odzvali. Glavno obravnavo bodo nadaljevali 13. novembra, če bo možnost, bodo takrat poskusili znova.

Priče morajo zaslišati na sojenju 43-letnemu državljanu BiH Izudinu Muminoviću, povzročitelju tragične prometne nesreče. Sojenje je sicer že potekalo, a so ga zdaj morali začeti od začetka zaradi spremembe v sestavi sodnega senata. Zato je tožilstvo znova predstavilo obtožnico. V njej piše, da je bil Muminović del hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi in je za pot od Sirije do držav EU beguncem zaračunavala od 900 do 3000 evrov, od BiH do Slovenije in naprej do Italije pa od 500 do 900 evrov. Tako je po dogovoru z neznanimi pajdaši iz te kriminalne združbe tudi 28. novembra lani ob neznanem času na neznanem kraju blizu državne meje prevzel osem tujcev, ki so za vožnjo skozi Slovenijo do Italije plačali neznano vsoto. Štiri je posedel na zadnje sedeže svojega BMW X5, peti jim je legel čez noge, tri je potisnil v prtljažnik.