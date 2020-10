Osnova za sporazum, ki bo začel veljati z januarjem in za Otok predstavlja prvi večji tovrstni dogovor po brexitu, je trgovinski dogovor med EU in Japonsko, ki je začel veljati lani, vendar Velika Britanija z letom 2021 vanj ne bo več vključena. Velika Britanija je namreč iz EU izstopila konec januarja, a se bo brexit dejansko zgodil konec leta, ko se izteče prehodno obdobje, v katerem je država še vedno del notranjega trga in carinske unije.

Sporazum, ki sta ga državi sklenili po le nekaj mesecih pogajanj, med drugim vključuje hrano, tekstil in tehnologijo. Po besedah Trussove je dokaz, da lahko Velika Britanija tudi po brexitu uspešno nastopa na globalnem trgu.

"Rekli so, da samostojna Velika Britanija ne bo sposobna skleniti samostojnih trgovinskih sporazumov ali pa da bo to trajalo več let. Danes dokazujemo, da so se motili," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pomen sodelovanja je izpostavil tudi Motegi, ki je dejal, da japonska podjetja Veliko Britanijo vidijo tudi kot "okno v celinsko Evropo". Zato je pomembno tudi, da London čim bolj uspešno zaključi prehodno obdobje po brexitu, je dodal.

Trgovina med državama je bila lani vredna 30 milijard funtov (33,2 milijarde evrov), medtem ko je vrednost trgovine z EU, najpomembnejšo trgovinsko partnerico Britanije, dosegla 670 milijard dolarjev (567 milijard evrov). V Londonu si še vedno želijo doseči tudi dogovor z EU o prihodnjih odnosih po prehodnem obdobju, ki se konča konec decembra, vendar se ne odrekajo možnosti, da bodo prekinili pogajanja.

Po brexitu konec januarja je Velika Britanija namreč vstopila v prehodno obdobje, ki ji omogoča trgovanje z državami članicami EU pod enakimi pogoji kot doslej. To obdobje se izteče konec leta. Strani sta vztrajali, da morajo sprejeti dogovor o prihodnjih odnosih najkasneje oktobra, da bi bilo na voljo še dovolj časa za implementacijo do konca leta. Čeprav se bodo pogajanja nadaljevala, ni nujno, da bodo dosegli dogovor.

Na pogajanjih v preteklih mesecih so namreč dosegli le malo napredka, jabolko spora ostajajo predvsem prihodnji odnosi glede konkurenčnosti, ribolova in upravljanja.