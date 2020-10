Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je na današnji seji sprejel ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin od 1. decembra. Po nedavni spremembi zakona o ukrepih pri plačah v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin se bodo pokojnine decembra izredno uskladile v višini dveh odstotkov, in sicer ne glede na gospodarsko rast. Uskladili se bodo tudi drugi prejemki ter najnižja in najvišja pokojninska osnova.

Upokojencem se z izrednimi uskladitvami vračajo premalo izplačana sredstva zaradi zaostankov pri usklajevanju v času gospodarske krize med letoma 2010 in 2017. Zaostanek je v tem trenutku še 5,6 odstotka, po izredni decembrski uskladitvi pa bo znašal 3,6 odstotka, so izračunali predstavniki upokojencev. Generalni direktor zavoda Marijan Papež pa je ocenil, da so upokojeni po letu 2012 zaradi izrednih uskladitev že v boljšem položaju, kakor bi bili, če bi se jim pokojnine v času krize izplačevale po sistemskem zakonu. Po zavodovih izračunih so na slabšem le še upokojeni v letih 2010 in 2011, in sicer prvi za 3,5 odstotka in drugi za 1,7 odstotka.

Več odhodkov, manj prihodkov Zavod je imel v prvih devetih mesecih letos 4,46 milijarde evrov prihodkov ali nekaj nad tri milijone evrov več od odhodkov, je na današnji seji sveta povedal finančni direktor in namestnik generalnega direktorja zavoda David Klarič. Prihodkov je bilo več kot lani v enakem obdobju predvsem zaradi več sredstev iz prispevkov in več prihodkov iz državnega proračuna, med katerimi so bila tudi sredstva za tekočo porabo zaradi epidemije covida-19. Iz državnega proračuna je zavod skupno prejel 1,47 milijarde evrov. Kapitalska družba (Kad) pa je nakazala 50 milijonov evrov. Na podlagi ugotovitev iz obdobja med januarjem in septembrom je zavod pripravil novo oceno odhodkov zavoda za letošnje leto. Ti bodo v primerjavi s finančnim načrtom višji za 1,6 odstotka oziroma za 95,3 milijona evrov in bodo znašali 5,9 milijarde evrov. Prispevki zaposlenih bodo nižji za 5,9 odstotka, prispevki delodajalcev pa za 6,7 odstotka. Vendar pa bodo prihodki in odhodki na koncu izenačeni, saj manjkajoča sredstva Zpiza glede na zakonsko ureditev pokrije državni proračun. Člani sveta so se v razpravi ustavili zlasti pri podatku, da je bilo treba zaradi nove ureditve dvojnega statusa, po kateri lahko od 1. januarja tisti z izpolnjenimi pogoji za starostno pokojnino delajo še naprej in hkrati dobijo 40 odstotkov starostne pokojnine in ne več le 20 odstotkov, treba izplačati kar 40 milijonov evrov.

Pokojnine so se v zadnjem letu zvišale za 4,7 odstotka V Sloveniji je bilo konec septembra 625.463 upokojencev, od tega nekaj več kot 460 tisoč starostnih. Število vseh upokojencev se je od septembra lani povečalo za 0,9 odstotka, število starostnih upokojencev pa za 1,7 odstotka. Po drugi strani se je število zavarovancev, teh je bilo prejšnji mesec 962.442, v zadnjem letu zmanjšalo za pol odstotka. Povprečna starostna pokojnina je znašala 687,83 in je bila glede na lanski september višja za 4,7 odstotka. Zadnja znana povprečna plača, in sicer za avgust znašala 1.812,66 evrov bruto oziroma 1.177,88 evrov neto, kar je za 5 odstotkov (bruto) in za 5,7 odstotka (neto) več kot avgusta lani. Povprečna starostna pokojnina je v prvih osemih mesecih letos v povprečju dosegala 57,8 odstotkov povprečne neto plače, kar je za skoraj sedem odstotnih točk manj kot leta 2010.