Pri nas si veliko ljudi namerava dodatni prihodek v pokoju zagotoviti z oddajo nepremičnine, denimo garsonjere v Ljubljani, ali pa dvigovati svoje prihranke z bančnega računa preprosto po potrebi. Kljub tem bolj tradicionalnim načrtom je v Sloveniji tudi vedno več prejemnikov dodatnih pokojninskih rent, ki predstavljajo sodobno alternativo zagotavljanju dodatnih sredstev v pokoju. Že 40.000 ljudi v Sloveniji prejema dodatno pokojnino in številka iz leta v leto raste, kar pomeni, da se vedno več ljudi zaveda, kako pomembno bo v pokoju imeti nekaj več kot le javno pokojnino. Dodatna pokojnina predstavlja zadnjo fazo varčevanja v okviru tako imenovanega drugega pokojninskega stebra, ki ga pri nas predstavlja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in obstaja že od leta 2001. Po zadnjih podatkih ministrstva za delo je bilo konec lanskega leta vanj vključenih rekordnih 560.722 zaposlenih, ki so skupaj privarčevali že 2,62 milijarde evrov. To pomeni, da bo v prihodnje vsak drugi zaposleni prejemal dodatno pokojnino.

Tudi v Sloveniji vedno več dodatnih pokojnin

Po zakonu ZPIZ-2 je dodatna pokojnina pravica iz dodatnega zavarovanja, ki se izplačuje v obliki pokojninske rente. To se pravi, da gre za dodatni mesečni dohodek, ki ga po upokojitvi upravičenec prejema poleg javne pokojnine. Po zakonu morajo biti pokojninske rente dosmrtne, torej se izplačujejo do konca življenja. S tem imajo prejemniki pokrito tveganje preživetja, saj se renta izplačuje tudi, ko oseba porabi že vse svoje prihranke. Po besedah svetovalca uprave Pokojninske družbe A Žige Vižintina je to pomembna razlika, ki loči dodatno pokojnino od podobnih rentnih produktov. »Na primer: pri bančnih rentah prejemamo dohodek le določeno fiksno obdobje, recimo 15 ali 20 let in nato, ko prihranki skopnijo, se prejemanje rente preneha. Pri dodatnih pokojninskih rentah pa se renta izplačuje do konca življenja in tako na stara leta ni treba skrbeti, da bi ostali brez nje, če že imamo srečo, da živimo dolgo.« Dodaja, da bo to še kako pomembno v prihodnje, ko si bo z dodatno pokojnino vedno več ljudi plačevalo nujne stroške starosti, denimo dom starostnikov. Nihče si namreč ne želi ostati pri 90 letih brez dodatnega prihodka, s katerim si lahko delno financira vsaj dom starostnikov.

Tveganje preživetja je eno največjih tveganj pri produktih, s katerimi si lahko nekdo v starosti zagotavlja dodatne prihodke. »Praktično nemogoče je določiti, koliko naj na mesec porabimo naših prihrankov, ker, roko na srce, nihče ne ve, kdaj točno bo umrl. Tako ne moremo načrtovati denarnega toka, saj je obdobje črpanja neznano in zato obstaja resna nevarnost, da bomo naše prihranke porabili prehitro ali pa bomo preveč previdni in jih ne bomo porabili v celoti. Ravno zaradi tega je Nobelov nagrajenec Bill Sharpe opisal črpanje pokojninskih prihrankov kot najtežji izziv v financah. Drugi zelo realen vidik zagotavljanja dohodkov v pokoju je, da bodo s časom slabše tudi naše fizične in psihične sposobnosti, zato se moramo iskreno vprašati, ali bomo pri 85 letih še sposobni oddajati recimo nepremičnino, izvajati popravila, se ukvarjati z najemniki, nadzirati plačila in opravljati vsa podobna dela, ki pritičejo oddaji nepremičnine,« je povedal Vižintin.

Podobno je z upravljanjem kapitalskih naložb in tudi tu se postavi vprašanje, kako bomo na stara leta še lahko upravljali svoje naložbe, sledili trgom in prilagajali sestavo našega portfelja. Najverjetnejši odgovor na ti dve vprašanji je, da bomo vse to na stara leta težko izvajali in bomo morali vsaj v kasnejših letih nekoga najeti, da bo za nas oddajal stanovanje oziroma upravljal naše premoženje.