Pod zahtevo za izredno sejo so podpisani poslanci SDS, NSi, SMC, DeSUS, SNS, poslanca narodnih skupnosti in nepovezana poslanka Mateja Udovč. O sklicu seje se bo v torek dogovoril kolegij predsednika DZ, seja pa je predvidena za 13. januar.

DZ bo tedaj odločal o noveli zakona o javnem naročanju, ki jo je koalicija skupaj s poslanci SNS vložila junija, prinaša pa regulacijo cen nabav medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s sistemom referenčnih cen. S tem bi po navedbah predlagateljev dosegli znižanje cen medicinske opreme in bolj transparentno poslovanje javnih zdravstvenih zavodov.

Z izredno uskladitvijo bi dokončno odpravili posledice Zujf

Novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so vložili poslanci DeSUS, z njo pa naj bi dokončno odpravili posledice varčevalnih ukrepov za upokojence. Po prvotnem predlogu bi se pokojnine uskladile že decembra lani v višini 3,5 odstotka, a naj bi ob obravnavi predloga z dopolnili datum uskladitve zamaknili, prav tako naj bi bil odstotek uskladitve pokojnin za različne kategorije upokojencev različen.

Manjšinska poslanca Felice Žiža in Ferenc Horvath pa sta vložila predlog novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. S predlogom med drugim na novo določajo raven znanja italijanskega jezika za strokovne delavce v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom.