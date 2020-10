Obglavljenemu učitelju zgodovine Samuelu Patyju (47), ki je postal žrtev mladega čečenskega azilanta (18), potem ko je osnovnošolcem med predavanjem o svobodi izražanja pokazal karikature preroka Mohameda, bodo francoske oblasti drevi izkazale najvišje časti na dvorišču pariške Sorbone ob prisotnosti predsednika Emmanuela Macrona. Že konec tedna je na desettisoče ljudi po francoskih mestih izražalo solidarnost z umorjenim učiteljem.

Veliko pozornosti pa je pritegnila izjava notranjega ministra Geralda Darmanina (38), da je bil učitelj žrtev fatve. S tem je verjetno mislil na smrtno obsodbo, kakršno je leta 1989 iranski vodja revolucije Homeini izrekel pisatelju Salmanu Rushdieju zaradi knjige Satanski stihi, čeprav je šlo takrat za popačeno razlago, saj s fatvo ni mogoče razglasiti smrtne obsodbe, ker je to delo sodišč. Fatva izvorno pomeni pravno razlago nekega odlomka v Koranu, v tem primeru tistega, ko je Mohamed pozval k uboju nekoga zaradi blasfemije, kar se je potem v 1400-letni zgodovini islama redko dogajalo. Najsi fatvo razumemo tako ali drugače, učitelj verjetno ni bil žrtev takšnega razglasa, saj na spletu ni mogoče najti posnetka, na katerem bi kdo pozival muslimane, naj zaradi blasfemije Patyja ubijejo.

V povezavi z umorom učitelja je trenutno priprtih petnajst ljudi: oče učenke, ki je hujskal proti učitelju, sorodniki in prijatelji morilca (ki so ga ustrelili policisti, ko je streljal nanje) ter štirje osnovnošolci, ki so prejeli denar za to, da so morilcu pokazali, kdo je Paty.