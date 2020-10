Šolanje na daljavo: Simona Kustec, kakšen je vaš rezervni scenarij?

Težave pri izvedbi pouka na daljavo ne jezijo le učencev in staršev – jezi se tudi opozicija, ki je dobila v roke dodaten argument za stopnjevanje kritik na račun vlade. Čeprav so v LMŠ, SD, Levici in SAB kritični do ministrice Simone Kustec, pa njenega odstopa ne zahtevajo.