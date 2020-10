Pri šolanju na daljavo, na katerega so učenci od 6. razreda osnovne šole in dijaki prešli s tem tednom, je bilo sicer tudi prva dva dni nekaj težav. V ponedeljek so imeli težave s sistemom enotne prijave, v torek z delovanjem spletnih učilnic.

Z Arnesa so sicer v torek popoldne sporočili, da so napako odpravili, delovanje sistema pa še vedno optimizirajo. Ob tem so zapisali, da so v primerjavi s spomladanskim izobraževanjem tokrat obremenitve dosegle 400 odstotkov takratnih. Če primerjamo stanje pred letošnjim marcem, opažamo stokratno povečanje obremenitev storitev omrežja Arnes, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na šolskem ministrstvu so izpostavili, da so predvideli tudi takšno situacijo, zato so šolam omogočili uporabo sistemov MS Teams in Zoom. Kot so navedli, je v torek potekalo več sestankov tako z vodstvom in tehničnimi delavci Arnesa, kot tudi nekaterimi drugimi strokovnjaki tega področja (zunaj Arnesa). Ministrstvo je tudi že vstopilo v stik s predstavniki nekaterih fakultet, ki lahko s svojim strokovnim znanjem doprinesejo k razrešitvi nastale situacije, so zapisali.