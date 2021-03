Državni zbor danes na izredni seji odloča o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, ki so jo v DZ vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, a kaže, da jih predlagateljice, ki imajo same 39 poslancev, nimajo dovolj. Kustečeva lahko računa na podporo koalicijskih SDS, SMC in NSi in SNS. Poslanska skupina DeSUS bo svoje stališče predstavila na seji.

Predlagatelji opozorili na najdaljše zaprtje šol

Matej T. Vatovec (Levica) je v imenu predlagateljev v obrazložitvi predloga med drugim izpostavil, da je bilo zaprtje šol med prvimi v Evropi in vztrajanje na njihovem zaprtju najdlje v tem prostoru katastrofalna odločitev, ki ni bila podkrepljena s strokovnimi stališči. Tako vladna svetovalna skupina za covid-19, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) so ves čas poudarjali, da je treba šole zapreti zadnje in odpreti prve, ministrica za izobraževanje, znanost in šport pa se je odločila, da bo raje kot stroki in epidemiologom sledila stališčem predsednika vlade Janeza Janše, ki stroke in epidemiologov ni poslušal, je dejal. S tem je po Vatovčevem mnenju naredila »gromozansko škodo« otrokom in njihovim družinam.

Poslanec Levice je izpostavil očitek o pomanjkanju dialoga z različnimi deležniki na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije covida-19, kar je, kot je dejal, privedlo tudi do protesta dijakov, ki so zahtevali, da se jim omogoči vrnitev v šole. »Dijaki so pričakovali dialog, ne pa arogance, in pozivanja na odgovornost in prve korake k odraslosti. Uporabili so ustavno pravico do svobode izražanja za to, da zahtevajo svojo pravico do izobraževanja. S tem niso pokazali zgolj poguma - dejansko so pokazali svojo odraslost, udejanjili so javno rabo uma. Toliko odgovornosti ni za svoj resor pokazala ministrica v celem letu svojega mandata,« je ocenil Vatovec, in dodal, »da se je ministrica odločila biti neministrica«.

Marko Koprivc (SD) je plačilne naloge za dijake, ki so zahtevali, da se jim omogoči vrnitev v šole, označil za »največjo sramoto v zgodovini Slovenije«. Spomnil je, se ministrica pred protestom z dijaki ni želela sestati, in se jo vprašal, »kje je bila takrat odraslost, odgovornost, razumevanje položaja in spoštovanje družbenih odnosov«.

Koprivc in Vatovec sta ministrici ob tem očitala, da je s svojo pasivnostjo omogočila blokado razpisa za vpis v visokošolske zavode, s spornim določilom šestega protikoronskega zakona političnim sopotnikom predsednika vlade omogočila podaljšanje akreditacije za njihove zasebne univerze.