Kolesarje je danes na dirki po Italiji čakalo 207 kilometrov, zadnjih 14,1 kilometra pa je bilo strmo navkreber. Legendarni Zoncolan, eden najtežjih klancev na svetu, ki jih je moč prevoziti s cestnim kolesom. Povprečni naklon znaša 8,5 odstotka, v zadnjih je povprečje 13-odstotno, kolesarji pa so na eni točki udarili tudi v 27-odstotni zid. Klanec, ki ga je težko že prehoditi, kaj šele prevoziti s kolesom. Na presenečenje vseh ljubiteljev kolesarstva v Sloveniji je bil vse do zadnjega v boju za etapno zmago tudi Jan Tratnik, ki pa mu je v zadnjem kilometru zmanjkalo moči in je moral premagati premoč Italijanu Lorenzu Fortunatu. V skupnem seštevku je Egan Bernal (Ineos) še povečal prednost pred zasledovalci.

Tratnik presenetil že danes Čeprav so številni pričakovali, da bo Jan Tratnik vse svoje moči varčeval za jutri, ko je na sporedu etapa, ki bo prečkala Slovenijo, se je 31-letni Idrijčan pogumno lotil tudi enega izmed najtežjih vzponov. Na presenečenje vseh, se je znašel v ubežni skupini, ki si je pred zaključnim vzponom privozila veliko prednost pred glavnino. Vzpon na Zoncolan so začeli s prednostjo več kot šest minut, kar je na koncu tudi zadostovalo za etapno zmago. Veliko zaslug za to ima ravno Slovenec, ki je sam napadel praktično v trenutku, ko so kolesarji treščili v legendarni vzpon. Dolgo časa je bil v vodstvu sam, nato pa se mu je uspel pridružiti zgolj še Italijan Lorenzo Fortunato. Italijan je bil bolj svež od Slovenca, kar je pokazal v zadnjem kilometru. Skupaj sta prišla do zadnjega kilometra, kjer pa je Slovencu zmanjkalo moči. Le s težavo se je prebijal skozi zadnje metre vzpona in na cilju je za 26 sekund moral priznati premoč Italijanu. Izjemen uspeh za Idrijčana, ki pa mu ni uspelo ponoviti lanskega uspeha, ko je dobil etapo na Giru.

Ostal povsem brez moči »Je****,« se je najprej v pogovoru za Eurosport po etapi malce spozabil Tratnik. »Zame so bili zadnji trije kilometri najdaljši v karieri. To je bila kot neka nedokončna zgodba, zelo težko je bilo,« je dodal Idrijčan. »Videl sem ga (Fortunata, op. STA) ves čas, saj je bilo zelo strmo. Ampak bil je najmočnejši in zasluženo zmagal, meni pa ni ostalo prav nič moči. Dal sem vse od sebe in kljub vsemu sem zadovoljen,« je še zaključil edini preostali Slovenec na Giru, potem ko je zaradi padca predčasno italijansko pentljo končal njegov moštveni kolega Matej Mohorič.