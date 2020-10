Na Generalni policijski upravi pojasnjujejo, da vladni odlok, ki pri prehajanju regij dovoljuje nekatere izjeme, velja le za osebo, ki izpolnjuje pogoje za izjemo, ne pa tudi za ostale sopotnike v vozilu, niti ne ožje družinske člane. »V nasprotnem primeru bi odlok to posebej predpisoval, tako kot so navedene izjeme pri nekaterih ostalih odlokih - npr. odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti v Republiki Sloveniji,« navajajo.

Kljub temu so glede na to, da je bil v petek prvi dan veljave odloka, policistom posredovali mnenje - priporočilo, da te osebe prvič zgolj opozorijo in jih hkrati obvestijo, da bo policija v prihodnje tovrstno kršitev odloka naznanila zdravstvenemu inšpektoratu, pravijo.

Lastnik nepremičnine v tujini, ki ima prebivališče v t. i. rdeči regiji, lahko torej prehaja iz rdeče regije le v primeru, da bo na svojem objektu ali zemljišču izvajal vzdrževalna dela ali sezonska opravila. Izjema pri tem velja le za lastnika, ki to lahko dokaže z ustreznim dokazilom, pojasnjujejo na policiji.

V četrtek objavljen vladni odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom-19 odhod iz rdeče regije posameznikom dovoljuje le za prihod in odhod na delo, za opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, za dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, za dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, za dostop do storitev za nujne primere, za dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, za dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, za izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, in za koriščenje turističnih kapacitet, katerih rezervacija je bila opravljena do petka.