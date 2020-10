Vlada širjenje novega koronavirusa po državi namreč skuša zamejiti s svežnjem ukrepov, med katerimi je tudi odlok, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami. Prebivalcem iz rdečih regij je od danes prepovedan prehod v druge regije, pri tem pa velja nekaj izjem. Za njihovo uveljavljanje izjem so potrebna dokazila, tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin. Kot je ob predstavitvi novih ukrepov na četrtkovi novinarski konferenci napovedal notranji minister Aleš Hojs, je prehode z naključnimi nadzori nadzorovala policija.

Vodja oddelka za javni red in mir Boris Rojs na upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi je v današnji izjavi za medije pojasnil, da bodo policisti »pozornost odločbam iz odloka posvečali« v okviru rednih oblik dela policistov na terenu, kot so opazovanje, patruljiranje, obravnavanje kršitev javnega reda in miru, izvajanje nalog v cestnem prometu, zagotavljanje varnosti na meje, preprečevanje kaznivih dejanj.

»To pomeni, da če bo policist med izvajanjem svoje redne naloge pri nadzoru cestnega prometa hkrati ugotovil tudi kršitev iz odlokov, bo osebo na to opozoril, jo seznanil, izrazil pričakovanje, da s kršitvijo preneha in z načelom sorazmernosti o tem obvestil zdravstveni inšpektorat,« je opisal Rojs. Ta je namreč pristojen za izreko glob, saj so odloki izdani na podlagi zakona o nalezljivih boleznih.

Računajo, da bodo ljudje, ki jih bodo policisti obravnavali, zreli, odgovorni in da bodo razumeli pomen dela policije. Kot pravi Rojs, naj se ljudje zavedajo, da so protikoronski ukrepi v njihovo dobro, v policiji pa bodo v prvi vrsti opozarjali na upoštevanje odloka.

Ob tem si na policiji ne želijo, da bi aktivnosti policistov, ki so jih načrtovali že pred sprejetjem odloka, prebivalci razumeli kot začetek izvajanja nadzora na mejah statističnih regij. Kot pravi Rojs, bodo policisti upoštevanje določb iz odloka »ugotavljali spotoma«. "Ne vidimo razloga, da bi policija izvajala blokadna mesta in intenzivne kontrolne točke z namenom lovljenja ljudi, ki prehajajo med regijami«, je zatrdil.