Logar in Grlić Radman sta v času pandemije novega koronavirusa večkrat govorila po telefonu in videokonferenčni povezavi, to pa je bilo njuno prvo srečanje v živo.

V izjavi za medije po pogovorih na postaji mejne policije na Dragonji sta izrazila zadovoljstvo, da imata državi podobno epidemiološko situacijo. »To bo vsekakor prispevalo k dogovoru o lažjem prehajanju meje,« je dejal Grlić Radman.

Ministra sta pozdravila priporočila Evropske komisije o postopnem sproščanju ukrepov glede prehajanja meje, uvedenih zaradi pandemije koronavirusa.

»S pogovori bomo našim državljanom omogočili lažje prehajanje meje, saj je Slovenija izjemno pomembna soseda in partnerka,« je dejal hrvaški zunanji minister. Kdaj se bo to zgodilo, ni povedal. »Javnost bo hitro izvedela, ko bo čas za to,« je zatrdil.

Logar je dejal, da gre Slovenija v pogovore s sosednjimi državami o sproščanju ukrepov na mejah z odprtimi kartami, vendar pa je treba zaščititi zdravje slovenskih državljanov in se izogniti morebitnim nepotrebnim tveganjem. »To pričakujemo tudi od sosednjih držav in preostalih držav EU,« je poudaril.

Hrvaška je za zdaj edina država, iz katere je možen vstop v Slovenijo brez omejitev. Na Hrvaško pa je vstop mogoč v primeru, ko gre za poslovni ali drug gospodarski interes, tudi turistični, ali za neodložljive osebne razloge. Potniki morajo za to pokazati ustrezno dokumentacijo.