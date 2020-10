Ob vrhuncu prvega vala pandemije konec marca letos so v Nemčiji beležili okoli 6300 novih okužb dnevno, vendar pa so takrat opravili bistveno manj testov, kot jih sedaj, zato je več primerov ostalo neodkritih. Po uradnih podatkih Inštituta Roberta Kocha (RKI) so v državi doslej potrdili skupno najmanj 356.387 primerov okužbe, 9767 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo, od tega 33 v minulem dnevu.

Spričo zaostrovanja razmer nemška zvezna vlada zdaj intenzivno išče sodelavce, ki bi lokalnim oblastem pomagali pri iskanju stikov okuženih in omejevanju žarišč. Po besedah Helgeja Brauna, vodje kabineta kanclerke Angele Merkel, so potrebe ogromne, zato iščejo "petmestno število pomočnikov". Računajo predvsem na študente, razmišljajo pa tudi o morebitni mobilizaciji še dodatnih vojakov.

Merklova je medtem sodržavljane danes znova pozvala, naj pomagajo zajeziti pandemijo. "Zdaj moramo narediti vse, kar le lahko, da zagotovimo, da se virus ne širi nenadzorovano. Vsak dan šteje," je posvarila v svojem danes objavljenem rednem tedenskem podcastu.

»Prosim vas, vzdržite se vseh potovanj, ki niso zares nujna, vseh praznovanj, ki niso zares nujna. Prosim vas, ostanite doma, kjerkoli že ste, kadarkoli je to mogoče.« Relativno sproščenega poletja je konec, zdaj prihajajo težki meseci, za to, kakšno zimo in božič bomo imeli, bodo odločilni naslednji dnevi in tedni. »O tem odločamo mi vsi z našimi dejanji,« je bila jasna.

Sicer pa so oblasti v Berlinu spričo zaostrovanja pandemije v večjem delu Evrope z današnjim dnem razširile seznam tveganih območij, za katera se potovanja odsvetujejo oziroma za katera ob vrnitvi v Nemčijo velja obvezna 14-dnevna karantena, ki pa jo je mogoče predčasno zaključiti z negativnim testom na novi koronavirus.

Na t. i. rdečem seznamu so tako po novem med drugim celotna ozemlja Nizozemske, celinske Francije, Malte in Slovaške, italijanski deželi Kampanija in Ligurija, ter več poljskih regij, vključno z mestoma Gdansk in Krakov. Poleg tega so na razširjenem seznamu novi kantoni v Švici, deli Švedske in Finske ter dodatne regije v Veliki Britaniji, na Irskem, Hrvaškem, Portugalskem, Madžarskem in tudi v Sloveniji.

Odslej so na tem seznamu namreč še regije Jugovzhodna Slovenija, Pomurska in Podravska, že prej pa so bile na njem regije Primorsko-Notranjska (od 23. septembra), Koroška (od 30. septembra), Gorenjska, Osrednjeslovenska, Savinjska in Zasavska (vse štiri od 7. oktobra).