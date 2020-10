Maske na ljubljanskih ulicah: »Ne vem, ali na kolesu potrebujem masko, me pa greje v nos«

Prebivalci rdečih regij so se morali včeraj prvič tudi na ulice podati z masko. Številni nepokriti obrazi v središču Ljubljane so nakazovali, da ljudje ukrepa še niso vzeli za svojega. Zaradi nedorečenosti in hitenja pri uveljavljanju ukrepa je ta povzročil tudi nekaj zmede in slabe volje.