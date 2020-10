Napad se je zgodil v petek okoli 17. ure v bližini srednje šole v pariškem predmestju Conflans-Sainte-Honorine. Moški z velikim nožem je napadel učitelja in mu odrezal glavo. Po navedbah prič je pri tem vzklikal "Alah akbar", arabsko za "Bog je velik". Policija ga je kmalu izsledila in ga v posredovanju, ko naj bi jim grozil, ubila. Policija ni navedla podrobnosti o napadalcu, po navedbah nekaterih virov pa naj bi šlo za 18-letnega Čečena, rojenega v Moskvi, ki naj ne bi bil znan policiji.

Policija poleg tega preiskuje tvit, objavljen na računu, ki prikazuje učiteljevo glavo in ki je bil medtem že zaprt. Zaenkrat še ni jasno, če je sporočilo, ki vsebuje grožnjo predsedniku Emmanuelu Macronu kot "vodji nevernikov", objavil napadalec.

Žrtev je bil učitelj zgodovine in geografije, ki je v šoli govoril o svobodi izražanja in je učencem v tem okviru minuli teden pokazal karikature islamskega preroka Mohameda. Muslimanskim šolarjem naj bi sicer svetoval, da zapustijo učilnico, če bi se lahko počutili užaljene. Šola naj bi zaradi tega prejela nekaj pritožb.

Vsega skupaj je policija v zvezi z napadom doslej pridržala in privedla na zaslišanje devet ljudi, od tega štiri sorodnike domnevnega storilca. Med preostalimi petimi so tudi starši otroka na šoli, na kateri je poučeval umorjeni učitelj, ki naj bi izkazali nestrinjanje z uporabo karikatur v razredu. Preostali trije so del storilčevega kroga znancev.