Paul Lendvai, Orbanov biograf: Viktor Orban – novi evropski avtokrat

Paul Lendvai je leta 1957 pobegnil iz Madžarske in se naselil na Dunaju. Leta 1929 rojen novinar je vse življenje pisal za časopise in izdajal knjige o srednji Evropi, Balkanu, komunizmu ter njegovem koncu. Le tri leta ni objavljal. Na Madžarskem so ga leta 1953 kot socialnega demokrata obsodili na osem mesecev zapora in mu za tri leta prepovedali objavljati. Na Dunaju je potem dvajset let pisal za Financial Times in druge časopise.