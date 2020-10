Iz Policijske uprave Ljubljana so danes sporočili, da je območje shoda videonadzorovano, hkrati pa so vse pozvali, naj upoštevajo opozorila in navodila policije. Na ulicah v središču mesta se je zbralo večje število policistov.

Množica je začela kolesariti po ljubljanskih ulicah okoli 19. ure, na ulicah so vztrajali kakšno uro in pol.

Protestna ljudska skupščina je sicer udeležence pred začetkom pozvala k izogibanju Trgu republike, saj so tam pričakovali policiste. A se je skupina protestnikov - tako pešcev in kolesarjev - vseeno tam sestala in policisti so jih popisali.

Na trgu je prišlo je tudi do incidenta, v katerem naj bi bil udeležen eden od protestnikov. Posredovali so policisti. Po incidentu jim je skupina vzklikala, da so lopovi.

Sicer pa so se protestniki na kolesih, pri čemer so opozarjali nase s piščalkami in zvončki, med kroženjem po ljubljanskih ulicah ustavili pred poslopjem Radiotelevizije Slovenija in medijski hiši ter zaposlenim sporočili svojo podporo.

Protestna ljudska skupščina je pred tokratnim protestom tudi opozorila, da po vseh dostopnih informacijah NIJZ ni nikoli izrazil mnenja, da bi obstajala realna nevarnost za širitev virusa na prostem, na razdalji večji od dveh metrov, med gibanjem s kolesom in hkrati še z uporabo maske.

»Ne NIJZ ne vlada nista zabeležila enega samega primera okužbe na 25. zaporednih petkovih protestih. Če je tovrstno razpršeno kolesarjenje potencialno tveganje, bi bilo po tej logiki nujno že zdavnaj zapreti vse nakupovalne centre, kot tudi vsa mestna središča,« so dodali ter udeležence pozvali k samozaščitnim ukrepom pred novim koronavirusom.

V sporočilu za javnost so sicer med drugim še zapisali, da se »kot protestniki in protestnice predobro zavedamo implikacij naraščajočega zdravstvenega tveganja, in zato izrazito spoštujemo priporočila stroke (od mask do vzdrževanja razdalje, nezdruževanje)«, prav tako pa dodali, da bodo »v skladu z Ustavo in tudi v skladu z ideali demokracije in vladavine prava skrbno nadzirali in analizirali škodljivo delovanje strahovlade Janeza Janše in tistih, ki ga v tem podpirajo ter se nanj proaktivno odzivali z uporom na vseh ravneh«.