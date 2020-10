Protestniki so se zbrali na Prešernovem trgu, kjer jih je nagovoril aktivist Jaša Jenull. Po njegovih besedah tako pacienti kot stroka opozarjajo, da so razmere v slovenskem zdravstvu katastrofalne. Ob vzklikih podpore se je zavzel za javno zdravstvo in pravice pacientov, proti korupciji v zdravstvu ter za razkritje "umazanih poslov" vlade v odnosu do javnega zdravstva. Dejal je, da zaradi slabe dostopnosti zdravstva ljudje tudi umirajo.

Množica protestnikov se je nato sprehodila od Prešernovega trga po Čopovi ulici in Slovenski cesti na Štefanovo ulico, pred stavbo ministrstva za zdravje. Predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc je prebrala izjave sindikata zdravstva in socialnega varstva, sindikata ljubljanskega kliničnega centra in konfederacije sindikatov Pergam, v katerih njihovi člani opozarjajo na nevzdržne razmere v zdravstvu, pomanjkanje kadra in nestimulativne plače, krivdo pa pripisujejo vladi in njeni ignoranci.

Pred ministrstvom za zdravje so med #protest opozorili, da so letos ljudje v Sloveniji umirali, ker niso dobili pravočasne zdravniške oskrbe. Prebrali so tudi izjave sindikatov delavcev v zdravstvu, ki pravijo, da so na koncu z močmi. @rtvslopic.twitter.com/L7VXZOgzsF — Tina Hacler (@TinaHacler) October 2, 2020

Ob tem so protestniki izrazili solidarnost z vsemi zdravstvenimi delavci in se jim zahvalili za njihove nečloveške napore v času epidemije covida-19, ki se v zadnjem času še zaostruje. Zahtevali so, naj stroka in ne politika odloči, kako javno zdravstvo narediti čim bolj učinkovito in dostopno. Slišati je bilo vzklike Ulice so naše, Vlada pada ter Nočemo vlade, ki laže in krade. Jarčeva je prebrala tudi nekaj zgodb posameznikov o njihovih izkušnjah z nedostopnostjo zdravstva, ko niso uspeli priti do osebnega zdravnika ali specialista.

Izpred stavbe ministrstva za zdravje so se protestniki ob glasnih vzklikih in piskanju s piščalmi odpravili po Beethovnovi in Šubičevi ulici do Trga republike, pred stavbo državnega zbora. Policiste so prosili, naj jih zaradi lažje razporeditve množice spustijo "samo še dva metra bliže parlamentu", kar se je tudi zgodilo, zato so se policistom zahvalili z aplavzom in vzkliki podpore.

Pred parlamentom je protestnike nagovoril nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber. Poudaril je, da je prav epidemija pokazala izjemen in nenadomestljiv pomen javnega zdravstva. "Vlada pa kljub temu nadaljuje s prikrito razgradnjo javnega zdravstva in njegovo privatizacijo. Borba za javno zdravstvo, je borba za novo državo, v kateri želimo živeti," je dodal.

Na Trgu republike se je tokratni petkov protest v Ljubljani, ki je bil že 24. po vrsti, tudi končal. Sicer so bili za danes protesti napovedani tudi po drugih slovenskih mestih.