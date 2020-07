Protestniki so se tokrat zbrali še nekoliko prej kot sicer. Vladne podpornike oziroma tako imenovane rumene jopiče je namreč na Prešernovem trgu že okoli 18. ure pričakala skupina ljudi v pustnih maskah in rumenih jopičih, kjer so priredili »rumeno maškarado«. »Pridemo v pustnih kostumih in maskah preko katerih si bomo nadeli še rumene jopiče in tako postali povsem normalni državljani, ki mirno protestirajo v javnem prostoru. Ob 18:30 bomo razigrano izrekli dobrodošlico še dodatni mali skupinici podobno našemljenih maškar,« so zapisali na facebooku.

Več tisoč protivladnih protestnikov, med katerimi so bili tudi nasprotniki obiska predsednika Boruta Pahorja v Bazovici, je pot na kolesih in peš nadaljevalo po ljubljanskih ulicah. Med drugim so se ustavili tudi pred sedežem stranke DeSUS in ji podelili nagrado za »najbolj smrtonosno stranko v Sloveniji«, saj po njihovih besedah v času epidemije koronavirusa ni poskrbela za najbolj ranljivo skupino ljudi – upokojence. »Stranka Desus mora izstopiti iz vlade in prevzeti odgovornost, drugače je enako odgovorna kot SDS za vse, kar se dogaja v Sloveniji,« je pred sedežem stranke upokojencev dejal gledališki režiser Jaša Jenull.