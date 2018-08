Raziskovalci z Univerze za tehnologijo v Queenslandu so podmornico, ki so jo zgradili s subvencijo ameriškega internetnega velikana Google, poimenovali RangerBot, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pojasnili so, da bo robot služil kot »robo zaščitnik grebena«, ki spada med Unescovo svetovno dediščino. RangerBot ima vgrajeno baterijo, ki zdrži osem ur, in zmožnost računalniškega vida, ki omogoča nadzorovanje in kartografiranje koralnega grebena v razsežnostih, ki doslej niso bile mogoče, so povedali raziskovalci.

Profesor z univerze Matthew Dunbabin je ob razkritju robota pojasnil, da gre za prvi podvodni robotski sistem na svetu, ki je oblikovan posebej za okolje koralnega grebena. Robot se je po njegovih navedbah med drugim zmožen »izogibati oviram«, opravlja pa lahko tudi »kompleksne znanstvene misije«. Dunbabin je še pojasnil, da lahko ta »večnamenski oceanski dron« nadzoruje vrsto težav koralnega grebena, med drugim beljenje koral, kakovost vode, škodljive živalske vrste in onesnaževanje. Programska oprema podmornici med drugim omogoča tudi zaznavanje roparske vrste morske zvezde. Robot bo ob tem »sprožil za plenilce smrtonosno injekcijo«, ki pa po navedbah Dunbabina ni škodljiva za druga bitja grebena.

2300 kilometrov dolgi Veliki koralni greben se razteza pred avstralsko vzhodno obalo. Sestavlja ga 2800 manjših ločenih podmorskih koralnih grebenov in je največje območje koral na svetu, ki pa v zadnjih letih zaradi naraščanja temperature morja množično umirajo. Naravno znamenitost poleg globalnega segrevanja med drugim najbolj ogrožajo še kmetijske odplake in roparska vrsta morske zvezde.