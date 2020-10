Pahor se spominja vrtanja po nosu Medtem ko se zdi, da Logar za svojih skromnih 1900 sledilk in sledilcev svojim fotografijam posveča ogromno pozornosti, pa lahko naš predsednik Borut Pahor veteransko na svojem instagramu objavi praktično kar koli in prejme na tisoče všečkov, pa tudi če si na fotografiji »zgolj« vrta po nosu. Tokrat je namreč objavil fotografijo, na kateri je njegov palec nevarno blizu vhoda v nosno votlino, pri tem pa se je pošalil, da je fotografija nastala v dobrih starih časih, ko si je človek lahko še brezskrbno vrtal po nosu. Če s tem misli na predkoronske čase, ga lahko potolažimo, da si ob primerni higieni rok po nosu lahko še vedno brezskrbno brska.







Dobri stari časi, ko si je človek lahko še brezskrbno vrtal po nosu😊 #thosewerethedays #pahor #president #presidentpahor #slovenia 📷: Leon Vidic A post shared by Borut Pahor (@borutpahor) on Oct 5, 2020 at 7:59am PDT

Urbani pasteli Eve Irgl Poleg Franca Breznika je v vrstah SDS med bolj modno ozaveščenimi zagotovo tudi Eva Irgl, ki svoje modne kombinacije rada deli s svojimi sledilkami in sledilci. Tokrat se je še posebej potrudila, da si jo z vseh strani ogledamo v njeni jesenski različici. Pastelno rožnate hlače je namreč kombinirala z majico v barvi pudra z razkošnimi rokavi. K temu je kombinirala še dva modna dodatka, in sicer prav tako pudrasto rožnato torbico z vzorcem in sponko za lase v ujemajoči barvi. Svoj videz je naslovila »Urbano. Jesensko. Pastelno.« in k zapisu dodala srce v ujemajoči barvi. Vsekakor modni korak naprej od barvnih kombinacij njene stranke.







Urbano. Jesensko. Pastelno. 💗 #autumn #autumnvibes🍁 #sunday #photooftheday #urban #mytime A post shared by Eva Irgl (@eva.irgl) on Oct 4, 2020 at 9:34am PDT