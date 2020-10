Jože Podgoršek nizal želje, kot bi pisal Božičku

Novi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo Jože Podgoršek, dosedanji državni sekretar na kmetijskem ministrstvu, saj je včeraj uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom državnega zbora. In če se po jutru res dan pozna, ima Podgoršek lepe možnosti, da bo uspešnejši od predhodnice Aleksandre Pivec. Pivčeva je bila ministrica dobri dve leti, v Šarčevi in Janševi vladi, zato so jo poslanci za to funkcijo zasliševali dvakrat. Prvič jih je njeno kandidaturo podprlo deset, proti jih je bilo šest, na drugem hiringu je bil izid 11:5, medtem ko je Jože Podgoršek zaslišanje prestal brez glasu proti.