Portret tedna: po Pivčevi Jože Podgoršek ali z dežja pod kap

Ko je leta 2000 prideloval zelenjavo in je ena od trgovskih verig na njegov por nabila kar štiristoodstotno maržo, se Jožetu Podgoršku najbrž še sanjalo ni, da ga bo vlada petnajst let kasneje imenovala za prehranskega varuha in mu tako ponudila priložnost zatreti tovrstne apetite trgovcev. Vendar je ni utegnil izkoristiti. Premamili so ga še mikavnejši izzivi in je petletni mandat predčasno končal. Najprej je bil dve leti državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, če bo prihodnji teden uspešen na zaslišanju v državnem zboru, se mu obeta še ministrsko mesto.