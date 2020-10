Kandidat za novega kmetijskega ministra Jože Podgoršek je na predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom med prioritetami izpostavil krepitev samooskrbe s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanje varne hrane, ekološko kmetijstvo, podpora majhnim kmetom in učinkovito črpanje evropskih sredstev.

Kot je dejal, je slovensko kmetijstvo zaradi svoje razdrobljenosti v težkem položaju, a ima po drugi strani številne potenciale in priložnosti. Rešitev vidi v povečanju vlaganj v razvoj in prenos znanja ter digitalizacijo. Želi si tudi več aktivnosti in odgovornosti posameznih deležnikov, zlasti malih kmetov.

Podgoršek je napovedal spremembe zemljiške zakonodaje, ki morajo biti po njegovih besedah dvofazne, ter posodobitev sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, nadaljevati pa je treba po njegovih besedah tudi spremembe zakona o kmetijstvu.

Posebno skrb namerava Podgoršek nameniti poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, da bo to skladno z vnaprej določenimi cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi. Glede očitkov o nepravilnostih v družbi, ki so se pojavili v medijih, je dejal, da jih je treba raziskati, in poudaril, da ne namerava nikogar ščititi.

Na področju gozdarstva si sicer med drugim želi povečati učinkovitost javne službe Zavoda za gozdove Slovenije. Izboljšati je treba neposredno delo z lastniki gozdov, kar pa bo po njegovih besedah zaradi lastniške strukture zelo zahtevno.

»Črpanje evropskih sredstev poteka dobro« Izjemno pomembna naloga v tem času je po Podgorškovih besedah tudi reforma skupne evropske kmetijske politike, obenem pa mora ministrstvo čim prej pripraviti programske dokumente za črpanje sredstev skupne kmetijske politike v naslednjem večletnem finančnem obdobju EU. Pojasnil je, da bo za neposredna plačila namenjenih 920 milijonov evrov, za razvoj podeželja 597 milijonov evrov, ob tem pa so si zaradi posledic koronakrize izborili še dodatnih 74 milijonov evrov. Po njegovem bo nujna vključitev strategij na ravni EU, pri čemer bodo posebno pozornost namenili varstvu okolja, je napovedal. Črpanje sredstev iz naslova skupne kmetijske politike po njegovih ocenah trenutno poteka dobro. Če bo nekaj sredstev ostalo neporabljenih, bodo nekatere razpise ponovili, je napovedal. Dodal je, da se zaveda širine resorja, za vodenje katerega se poteguje. »Prepričan pa sem, da lahko s sodelovanjem in odprtim delom dosežemo izboljšave za vse panoge,« je poudaril. Veliko pozornost namerava posvetiti zlorabam pri hrani, zlasti tiste, ki prihaja prek spletne prodaje iz tujine, kjer se med drugim zavzema za višje sankcije. Uprava za varno hrano po njegovem mnenju deluje dobro ter redno in pravočasno obvešča javnost o neskladjih, prav tako pa naj bi svoj namen upravičil novoustanovljeni direktorat za hrano. Kandidatov za državnega sekretarja, ki bi zapolnil mesto, izpraznjeno v primeru njegovega imenovanja za ministra, je po njegovih besedah več. V izjavi za medije pred dejo DZ je povedal, da obstaja tudi možnost, da bi to mesto pripadlo kateri drugi koalicijski stranki.

DZ bo o Podgorškovi kandidaturi odločal v četrtek Poslanci matičnega odbora so z njegovo predstavitvijo večinoma zadovoljni. Če bodo z njegovim nastopom zadovoljni tudi na četrtkovi izredni seji DZ, bo na tem mestu zamenjal Aleksandro Pivec, ki je prejšnji ponedeljek odstopila med sejo DZ, na kateri so razpravljali o Janševem predlogu za njeno razrešitev. S tem je premier sledil zahtevi stranke DeSUS, v katere kvoto sodi vodenje kmetijskega ministrstva. V DeSUS so Janšo pozvali k razrešitvi Pivčeve 25. septembra, potem ko je bila dva meseca in pol tarča očitkov zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli.