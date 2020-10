Podgoršek je kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano postal po odstopu Aleksandre Pivec. Ta je v ponedeljek odstopila med sejo DZ, na kateri so poslanci obravnavali predlog premierja Janeza Janše za njeno razrešitev. S predlogom je Janša sledil pozivu stranke DeSUS. Nekdanja predsednica te stranke je namreč po medijskih objavah o prepletanju službenih in zasebnih obveznosti med obiski v Izoli in na Krasu izgubila podporo poslancev in sveta stranke. Podgoršek, doslej državni sekretar na ministrstvu, se bo pristojnemu matičnemu odboru predstavil v ponedeljek.

Predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, ki ga je vlada v obravnavo v DZ vložila po nujnem postopku, zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Med drugim na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Nanj je slišati tudi nekaj kritik - med drugim zaradi vključevanja zasebnikov v skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu ter ukinitve zakona o enotni ceni knjige.

Kolegij DZ bo v petek odločal o sklicu še ene izredne seje, na kateri naj bi poslanci sprejeli sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o petem protikoronskem zakonu.

Oktobrska redna seja DZ pa se bo začela v ponedeljek, 19. oktobra.