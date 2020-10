Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu vpisali prvi par točk v evropskem pokalu. Potem ko so v uvodu izgubili v Parizu, nato pa za zeleno mizo še tekmo drugega kroga proti turškemu predstavniku, so danes v praznih Stožicah naravnost iz karantene premagali Gran Canario s 84:68.

Članska ekipa Cedevite Olimpije je zadnjih deset dni preživela v karanteni zaradi pozitivnega izvida na novi koronavirus pri enem od igralcev. Kljub odsotnosti s treningov in tekem (v ligi Aba bodo srečanje s Koprom Primorsko nadoknadili 22. oktobra) so prikazali odlično igro in povsem zasluženo Špancem zadali prvi poraz v novi sezoni tega tekmovanja.

Varovanci trenerja Jurice Golemca so z organizirano in borbeno predstavo povsem razorožili goste s Kanarskih otokov. Po izenačeni prvi četrtini so do prve dvomestne prednosti prišli v 15. minuti (31:20), prednosti pa ob odgovorni igri vseh posameznikov niso več izpustili iz rok.

Na začetku drugega polčasa so vodili s 44:29, ob koncu tretje četrtine s 55:39, zmagovalec pa je bil dokončno znan, ko se je prednost sredi zadnjega dela igre povzpela na 28 točk (76:48).

Šest igralcev Cedevite Olimpije je imelo dvomestne številke v statistiki. Jarrod Jones (18 točk, 9 skokov), Kendrick Perry (15 točk, trojke 3:6, 5 podaj), Roko Leni Ukić (14 točk, met iz igre 4:6), Jaka Blažič (13 točk, 7 skokov) in Rion Brown (12 točk, met za dve točki 5:6) v vrstici točk, Mikael Hopkins pa po številu skokov (11).

Ljubljančane v petek čaka tekma lige Aba s Splitom v Stožicah, v prihodnjem krogu evropskega pokala pa bodo gostovali v Trentu (20. 10.).