Le dva dneva po katastrofalni napadalni predstavi v evropskem pokalu proti Trentu so košarkarji Cedevite Olimpije jezo v zaostali tekmi 2. kroga lige ABA znesli nad nebogljeno Primorsko. Ljubljančani so v Kopru z izjemo prve četrtine ves čas dominirali in prišli do tretje zmage v jadranskem tekmovanju, medtem ko so tigri zabeležili tretjo »ničlo«. Zmaje v nedeljo v 4. krogu v Beogradu čaka obračun s Partizanom, medtem ko bodo tigri v ponedeljek gostili Zadar. V ponedeljek bo na delu tudi tretji slovenski predstavnik Krka, ki pričakuje Cibono.

Primorska je pred obračunom proti Olimpiji veljala za izrazitega avtsajderja, a vsaj na začetku se to na parketu ni poznalo. Pri Koprčanih sta voz vlekla Urban Durnik in predvsem Luka Vončina, ki je podaljšana roka trenerja Andreja Žaklja na parketu. Ves čas namreč usmerja soigralce, jim deli nasvete, ob tem pa se trudi, da bi bilo njegovo moštvo vsaj približno konkurenčno nasprotniku. Primorska je Olimpijo vodila večino prve četrtine, ko pa je Žakelj posegel po prvih menjavah in je zanos nekoliko popustil, se je barka začela potapljati. Trener Koprčanov je bil iz minute v minuto bolj nezadovoljen, saj je v njihov koš padalo z vseh strani. Posebej jezen je bil na Mateja Rojca, ki je bil povsem nerazpoložen za igro, podobno kot Jurij Macura, ki je bil na dosedanjih tekmah redka svetla točka kluba. Do polčasa je Primorska prejela kar 54 točk, kar veliko pove o poteku dogodkov na parketu.

Ker je bil zmagovalec znan že ob polčasu, je nekoliko bolj mirno dogodke v nadaljevanju spremljal tudi Žakelj, vse do minute odmora ob koncu tretje četrtine, ko je Olimpija povedla že za kar 33. Golemac je ob visoki prednosti priložnost za igro znova ponudil mladim Radoviću, Duščaku in prvič tudi Ščuki, ki je v ekipi zamenjal do zdaj slabega Dimca. Še posebej se je izkazal Rok Radović, ki je dosegel enajst točk.

»Po porazu v Italiji smo potrebovali tekmo z energijo, s katero smo se vrnili v svoj ritem. Koper je igral odlično 15 minut, dokler je imel moč in sapo. Mi smo bili dobri v obrambi. Dimca tokrat ni bilo v postavi, saj smo se odločili za rotacijo in priložnost ponudili mladim. Vsi so jo izkoristili dobro. Radović je najdlje z nami, kar se pozna. Skupaj z Duščakom in Ščuko delajo dobro in kažejo napredek vsak trening,« je ocenil trener Olimpije Jurica Golemac, Andrej Žakelj pa je dodal: »Težko povem kaj pametnega, predvsem po katastrofalni tretji četrtini. Dokler imamo moč in koncentracijo, še gre, potem pademo. Vončina nam pomeni ogromno, saj je najbolj izkušen in je tu že tretjo sezono. Brez njega tudi situacija v slačilnici ne bi bila, kakršna je. Moti me, da je kot najstarejši igralec najbolj borben na parketu. To moram urediti.«