Zelena prestolnica ima svoje okoljske težave

Na ljubljanski občini so nedavno prek priljubljene spletne aplikacije za pobude meščanov prejeli zanimivo sporočilo o skrivnostnem modrikastem oblaku, ki ga prebivalci občasno ponoči videvajo nad BTC in za katerega sklepajo, da je zanj odgovorna družba Aquafil, ki tam proizvaja sintetična vlakna. »Že večkrat smo opozorili tudi na izredno jedek vonj, ki prihaja iz tega proizvodnega obrata. V živo je ta oblak videti še bistveno bolj grozeče in daje slutiti, da vendarle ni vse tako lepo, kot ste nas v preteklosti želeli prepričati,« je meščan še zapisal v sporočilu.