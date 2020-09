Nedržavotvorni in nedomoljubni

Da največja koalicijska stranka SDS ni zmogla jasno reči ne pojavom, kakršni so Šiškove varde in njim sorodna vaška straža vaškega posebneža iz Bele krajine, ne preseneča preveč. Zakonske spremembe, ki posameznikom in skupinam iz civilne sfere prepovedujejo patruljiranje po mejah, oblačenje v uniforme z raznimi našitki in simboli ter poziranje z orožjem, je na koncu potrdila koalicijsko-opozicijska naveza treznih strank. Proti je bila le SNS, Levica in SDS pa sta se vzdržali.