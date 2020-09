Dominic Thiem in Rafael Nadal sta svoje delo tudi v 2. krogu odprtega prvenstva Francije v tenisu opravila brez praske. Medtem ko do Thiema žreb ni prizanesljiv, ima Nadal na papirju do četrtfinala lahko delo. Kljub dvanajstim osvojenim naslovom strokovnjaki Nadala na lestvici favoritov uvrščajo na tretje mesto, za Novakom Đokovićem in Thiemom, ki v koronakrizi navdušuje iz dvoboja v dvoboj. Osrednja teniška vest včerajšnjega Rolanda Garrosa je bila, da je dvoboj drugega kroga zaradi poškodbe tetive predala od prejšnjega meseca že 39-letna Serena Williams. Natrpan urnik obračunov je načel telo Američanke, ki se bo morala najprej spočiti, če bo želela osvojiti 24. lovoriko na turnirjih velike četverice.

Pariški organizatorji so imeli veliko dela, da so v prvih treh tekmovalnih dneh spravili pod streho celoten prvi krog med posamezniki. Bilo je tudi nekaj presenečenj, ne pa senzacij, kakršna bi bila denimo izpad katerega od prvih treh favoritov, Rafaela Nadala, Dominica Thiema in Novaka Đokovića. Za eno večjih presenečenj je v ženski konkurenci poskrbela Kaja Juvan, ki je premagala nekdanjo številko ena Angelique Kerber. Toda že pogled na stavnico je razkril, da je bila Nemka v minimalni prednosti, saj na peščeni podlagi ne spada med najboljše na svetu. V ženski konkurenci kaže izpostaviti novo zamujeno priložnost Kristine Mladenović. Francozinja srbskih korenin je v prvem nizu proti Nemki Lauri Siegemund vodila s 5:1, dvoboj pa izgubila v dveh nizih. Spomnimo, da je nedavno v New Yorku proti Varvari Gračevi vodila s 6:1 in 5:1, a dvoboj izgubila. Res pa je, da se je Francozinji v Parizu zgodila krivica, saj je pri eni od zaključnih žogic v prvem nizu žogica dvakrat odskočila, preden jo je Laura Siegemund odbila. Toda glavna sodnica Eva Asderaki tega ni opazila.

Prvi krog v moški konkurenci je postregel z nekaj izjemnimi dvoboji. V prvi vrsti gre izpostaviti Stefanosa Cicipasa in Andreja Rubljeva. Oba sta v Pariz pripotovala z dobro popotnico, saj sta bila finalista peščene generalke v Hamburgu. Tudi v Parizu sta imela veliko skupnega. Oba sta proti razpoloženima tekmecema izgubljala z 0:2 v nizih ter dvoboj obrnila sebi v prid. Rubljev je celo zaostajal z 0:2 in 3:5, nato pa po dobrih treh urah strl odpor Američana Sama Querreya. Grku je podvig uspel proti Špancu Jaumu Munarju. V moški konkurenci izpostavimo še poraz Rusa Danila Medvedjeva proti Madžaru Martonu Fucsovicsu ter več kot šesturni dvoboj med Italijanom Lorenzom Giustinom in Francozom Corentinom Moutetom. Po šestih urah in petih minutah, kar je drugi najdaljši dvoboj v zgodovini Rolanda Garrosa, je bil boljši Italijan, ki pa včeraj ni imel nobenih možnosti proti razpoloženemu Argentincu Diegu Schwartzmanu.

Slovenski tenis bo imel danes v Parizu kar tri vrhunce. Kaja Juvan bo dvoboj drugega kroga proti Francozinji Clari Burel odigrala na igrišču 14 (okoli 13.30), Polona Hercog bo proti Kanadčanki Leylah Annie Fernandez igrala drugi dvoboj na igrišču 5 (okoli 12.30), Aljaž Bedene pa se bo s Srbom Nikolo Milojevićem pomeril v tretjem dvoboju na igrišču 10 (okoli 14. ure). Med dvojicami bodo s svojimi partnericami v prvem krogu igrale Tamara Zidanšek, Andreja Klepač in Katarina Srebotnik, kar pomeni, da bo danes v Parizu kar šest slovenskih dvobojev. Uspešne slovenske nastope je včeraj v Parizu nadaljeval Aljaž Bedene, ki je v paru z Avstrijcem Dennisom Novakom s 6:4, 6:3 premagal Litovca Ricardasa Berankisa in Japonca Jošita Nošioko.