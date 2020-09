Slovenski teniški igralci so se v prvem krogu enega od turnirjev največje četverice v Parizu predstavili v najlepši luči v zadnjih letih. Izkupiček treh zmag in enega poraza je zelo dober. Najizkušenejša, Aljaž Bedene (56. na svetovni lestvici) in Polona Hercog (47.), sta upravičila vlogi favorita. Kljub temu da sta imela na papirju precej lažja tekmeca, sta bila Francoza Diane Parry (305.) in Arthur Rinderknech (162.) »tempirani bombi«, ki sta ju Aljaž Bedene in Polona Hercog preskočila z dobro igro in veliko izkušnjami. Slovenca sta najbolj pozitivno presenetila z realizacijo začetnih udarcev.

Navdušila je Kaja Juvan (103.). Ljubljančanka je s 6:3, 6:3 nadigrala 32-letno Angelique Kerber (22.). Res je, da Nemka na pesku nikoli ni blestela. V tej sezoni je poleg poraza s Kajo Juvan na pesku izgubila edini preostali dvoboj, ko jo je v Rimu s 6:3, 6:1 premagala Katerina Siniakova. Zmaga proti zmagovalki treh turnirjev največje četverice, ki se je letos tako na OP Avstralije kot OP ZDA uvrstila v osmino finala, sodi za zdaj v kategorijo največjih zmag Kaje Juvan. Blizu ciljne črte je bila tudi Tamara Zidanšek (82.), a je v ključnih trenutkih odločilnega niza nekdanja zmagovalka pariškega turnirja Garmine Muguruza (15.) ostala zbrana.

»Ne želim razmišljati, da mi je uspela največja zmaga v karieri. Razmišljam, da sem dosegla le zmago na poti do zastavljenih ciljev. S svojo igro sem zelo zadovoljna. Predvsem z dejstvom, da se nisem ustrašila zmage,« pravi Kaja Juvan. Polona Hercog je priznala, da je bila s svojo igro zadovoljna: »Našla sem določene občutke, ki sem jih iskala. Bila sem zelo osredotočena in zbrana. Naslednji dvoboj bom odigrala v četrtek proti levoroki igralki, zato bom imela dovolj časa, da se nanjo dobro pripravim.«

Letošnji turnir v Parizu ni specifičen zgolj zaradi nižjih temperatur in spremenljivega vremena. Tudi zaradi nepredvidljivega žreba in pripravljenosti igralcev na pesku. Turnirjev je bilo manj, nekateri so se pripravljali le na pesku, drugi so v svoj urnik dodali še OP ZDA v New Yorku. Slovenska trojica, ki bo v četrtek igrala v drugem krogu, ima na papirju veliko priložnost za uvrstitev v tretji krog. Prav vsi bodo imeli za tekmece nižje uvrščene igralce, ki pa so premagali uveljavljene tekmece. Petindvajsetletni Srb Nikola Milojević (144.), tekmec Aljaža Bedeneta, je bil boljši od rojaka Filipa Krajinovića (29.). Devetnajstletna Francozinja Clara Burel (415.), tekmica Kaje Juvan, je premagala Nizozemko Arantxo Rus (67.). Nasprotnica Polone Hercog v drugem krogu pa bo 18-letna Kanadčanka Leylah Annie Fernandez (100.), ki je v uvodnem krogu presenetila Poljakinjo Magdo Linette (36.). »Milojevića nisem videl velikokrat igrati. Presenetil me je, saj sem mislil, da bo dvoboj dobil Krajinović. Jutri me čaka dvoboj dvojic, v četrtek pa posamični dvoboj,« iz Pariza sporoča Aljaž Bedene.

Tako kot v ponedeljek je tudi v torek vreme krojilo pariški razpored. Dvoboji posameznikov so se zavlekli pozno v večerni spored. V Parizu ima streho le centralno igrišče, na katerem pa praviloma vselej igrajo največji zvezdniki. Danes se je prvič letos v Parizu predstavil Novak Đoković. Srb je za zmago pod pokrito streho s 6:0, 6:2, 6:3 proti 80. igralcu sveta Mikaelu Ymerju potreboval manj kot 100 minut. Posebnost današnjega dne je bila Mayar Sherif, ki je kot prva Egipčanka tekmovala v glavnem žrebu enega izmed turnirjev največje četverice. Afričanka je bila deležna posebne pozornosti, ki jo je vsaj na začetku dvoboja proti 2. nosilki Karolini Pliškovi odlično izkoristila. V prvem nizu je namreč rešila osem zaključnih žogic tekmice ter ga dobila v podaljšani igri. V nadaljevanju je Čehinja pokazala boljšo igro ter se veselila napredovanja v drugi krog.