Polfinalistka tega turnirja v letu 2017 je imela osem priložnosti, da si zagotovi prvi niz, a je čvrsta Egipčanka, sicer 172. igralka sveta, ubranila prav vse in v podaljšani igri slavila z 11:9.

V drugem in tretjem nizu je kljub številnim napakam (46 neizsiljenih) Čehinja zaigrala bolje in upravičila vlogo izrazite favoritinje. V drugem krogu se bo pomerila z zmagovalko Rolanda Garrosa izpred treh let, Latvijko Jeleno Ostapenko, ki je v dveh nizih gladko s 6:2 in 6:1 ugnala Američanko Madison Brengle.

Presenečenje je prvem krogu pripravila 17-letna Danka Clara Tauson, ki je izločila 21. nosilko, Američanko Jennifer Brady s 6:4, 3:6 in 9:7. Tausonova je sicer lani osvojila mladinsko OP Avstralije.

V moški konkurenci je zanesljivo napredoval sedmi nosilec, Italijan Matteo Berrettini, ki je s 6:3, 6:1 in 6:3 premagal Kanadčana Vaseka Pospisila. V drugem krogu bo igral tudi 20. nosilec, Čilenec Cristian Garin, ki je s 6:4, 4:6, 6:1 in 6:4 izločil nemškega veterana Philippa Kohlschreiberja.

Tretji dan OP Francije organizatorje moti dež, ki je ustavil številne dvoboje. Ti za zdaj potekajo le na pokritem osrednjem igrišču, na katerem bo danes obračun prvega kroga odigral prvi nosilec Novak Đoković. Srb se bo pomeril s Švedom Mikaelom Ymerjem.