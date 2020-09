»To so prostori naše prihodnosti,« je prepričana Breda Kolar Sluga, direktorica Umetnostne galerije Maribor (UGM). Njene besede so pred dnevi odmevale po prazni proizvodni dvorani v prvi etaži enega izmed objektov nekdanje Mariborske tekstilne tovarne (MTT), ki so danes last slabe banke. V njej bo galerija po 15 letih premora obudila svoj Mednarodni trienale umetnost in okolje, ki bo svoja vrata odprl spomladi 2021.

Prva izvedba EKO trienala sega v leto 1980 v Mariboru. V sedmih edicijah se je predstavilo več kot 300 umetnikov z vsega sveta. Snovali so ga mednarodni selektorji in nagovarjali teme od okoljskih izzivov takratnega časa do družbenih problemov. »Formulo je bilo zdaj treba spremeniti, koncept mednarodne razstave v galerijskih prostorih je zastarel,« pravi njegova vodja Simona Vidmar. »Danes so trienali generatorji sprememb, prostor za dialog in izmenjavo znanja ter sodelovanja različnih akterjev, nosilcev družbenega življenja.«

Zamisel z ledenika

»Poslopje ima fascinantno zgodovino, v tej kulisi se bosta odlično prepletali nosilni temi trienala,« je bil prepričan tudi Alessandro Vincentelli, umetniški vodja EKO 8, sicer kustos za razstave in raziskovalno delavnost v centru za sodobno umetnost BALTIC v Gatesheadu/Newcastlu. Osmo izvedbo trienala je naslovil Pismo za prihodnost. Tematsko izhaja iz besedila spominske plošče, s katero so Islandci lani zaznamovali izgubo svojega ledenika Okjökull. Okjökull je prvi islandski ledenik, ki je izgubil status ledenika. V prihodnjih 200 letih mu bodo predvidoma sledili vsi islandski ledeniki. S spomenikom so otočani javno naznanjali, da se zavedajo, kaj se dogaja in kaj je treba storiti. Pismo za prihodnost je tudi prošnja, da začnemo razmišljati zunaj sedanjosti. Da zberemo dela, ki povezujejo generacije in širijo znanje. Spominska plošča, posvečena izgubi ledenika, nas katapultira naprej v prihodnost in hkrati opomni na preteklost,« meni Vincentelli. »Da bomo novo stisko lahko razumeli, potrebujemo nove zgodbe in nove mite. Umetniki igrajo v najširšem smislu ključno vlogo pri pripovedovanju teh zgodb.«

Maja 2021 se bodo mednarodni in slovenski umetniki posvečali osrednji temi trienala. Predvajali bodo eksperimentalne filme iz sredine šestdesetih let, ki so napovedovali vplive industrijskega onesnaženja, in predstavili sodobna opazovanja o izumrtju živalskih vrst. Razstava bo zajela več vzajemno povezanih tem: okoljska ozaveščenost in predlogi umetnikov.

Umetnostna galerija je EKO 8 zagnala z vrsto predavanj in razprav, s spletno fotografsko razstavo Zazrti v vsakdanjost in z vodenji in predavanji, med drugim o zgodovini tekstilnega velikana ob Dravi MTT, zvrstilo se je tudi več umetniških projektov.