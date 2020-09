Pri spravilu listja, ko tega še ni preveč in je suho, so nam na voljo priročne vrtne kosilnice s košem, ki poleg pokošene trave zdrobijo in »posesajo« tudi listje. Ko je listja več, potrebujemo klasične lesene (kovinske za tako opravilo niso primerne) še bolje pa pahljačaste grablje. Da pa je delo lažje in hitreje opravljeno, so nam še najbolj v pomoč pihalniki in sesalniki z drobilnikom za listje. To so stroji, ki jih lahko uporabljamo za različne namene: za pometanje dvorišča, z njimi lahko celo posušimo avto po pranju, zelo so uporabni za čiščenje žlebov in tudi pozimi nam pridejo prav. Namreč, če še tako lepo očistimo sneg, bodo na nekaterih pohodnih delih morda ostale luže, ki zaledenijo. S pomočjo pihalnika jih lahko posušimo, kar je najboljša zaščita pred ledom. Lahko pa s pihalnikom celo učinkovito spihamo suhi novozapadli sneg.

A vrnimo se k jesenskemu listju. Pomembno je, da ga odstranimo predvsem s trate in pohodnih površin. Trato dalj časa ležeče listje duši in omogoča razvoj bolezni, na pohodnih površinah lahko povzroči zdrse. Trohneče listje pa tudi za oko ni ravno prijetno. S pihalnikom tako lahko listje hitro spravimo na kup za lažje pobiranje in odvoz. Za pospravljanje listja in druge nesnage vedno začnemo z vogalov površine proti mestu, kjer želimo zbrati kup. Pri tem uporabljamo vzorec gibanja v obliki črke U, s tem vzorcem odpihnemo listje na sredino poti. Poleg pihalnika pa so posebej na voljo tudi sesalniki in drobilniki. Pri tem je dobro vedeti, da nekatere modele pihalnikov lahko nadgradimo (ali so tako že serijsko opremljeni) v sesalnike in drobilnike in obratno. Za kakšen aparat se bomo odločili, je seveda odvisno od naših želja in potreb.

Ročni pihalniki so namenjeni urejanju domačih vrtov in parkov ter drugih manjših površin. Močan tok zraka, ki ga usmerjamo prek pihalnika, enostavno prenaša odpadlo listje, pokošeno travo ali manjše ostanke obrezanih vej. Primerni so tudi za uporabo na manjših asfaltiranih in drugih površinah, kjer enostavno očistimo in spihamo najrazličnejše ostanke na želeno mesto. Različni modeli so namenjeni tako domačemu kot poklicnemu uporabniku. So kakovostno in ergonomsko prilagojeni občasnim večjim obremenitvam pri vsakoletnih opravilih doma ali v industriji.

Vrste pihalnikov

Zadnje čase se je tehnologija akumulatorskih naprav zelo razvila, kar velja tudi za pihalnike. So lahki, mobilni, zmogljivi in tihi, zato so primerni za uporabo na mirnejših lokacijah, kot na primer v okolici vrtcev, bolnišnic in v bivalnih naseljih. So najtišji v prodajnem programu, brez kablov in izpušnih plinov. Akumulatorski pihalniki STIHL iz sistema AK so optimalna rešitev za imetnike vrtov, ki iščejo cenovno ugodne izdelke. Pri tem velja poudariti, da lahko pri sistemu STIHL AK z isto baterijo uporabljamo več akumulatorskih naprav: poleg pihalnika tudi kosilnico, motorno koso, motorno žago in škarje za živo mejo.

»Klasika« so bencinski pihalniki. Primerni so tako za lastnike individualnih hiš kot za hišnike večstanovanjskih objektov, ki skrbijo za okolico, za krajinske vrtnarje in javne službe. Mogoče jih je pri delu nositi ročno, lahko pa imajo tudi opremo za nošnjo na hrbtu. So zmogljivi, učinkoviti in omogočajo izjemno udobje pri delu. Na voljo so v okolju prijazni izvedbi s katalizatorjem in v komfortni izvedbi z ErgoStartom.