Na več območjih enajstmilijonskega Azerbajdžana in trimilijonske Armenije so včeraj izvedli mobilizacijo, potem ko so se nadaljevali v nedeljo začeti srditi spopadi med vojskama obeh držav na separatističnem območju Gorskega Karabaha. Ta je del Azerbajdžana, a tamkajšnja armenska večina tega ne priznava in ima praktično samovlado oziroma je pod nadzorom Armenije. Spopadi bi se lahko razširili na mednarodno priznane meje obeh držav, ki sta nastali iz sovjetskih republik.

Oblasti samooklicane republike Gorski Karabah, kjer na 4400 kvadratnih kilometrih živi 150.000 Armencev, so včeraj proti večeru sporočile, da je padlo 59 armenskih vojakov ter pet azerbajdžanskih, umrla sta tudi dva armenska civilista. Njihove sile pa naj bi ponovno zavzele položaje, ki so jih v nedeljo izgubile. Vendar azerbajdžanska vojska, ki uporablja tudi rakete, topništvo in letala, trdi, da je včeraj še povečala osvojeno ozemlje v Karabahu. Ni pa (še) posredovala podatkov o svojih izgubah. V Erevanu sicer trdijo, da je bilo v prvih 24 urah spopadov ubitih 200 azerbajdžanskih vojakov ter uničenih 36 azerbajdžanskih tankov in štirje helikopterji. V Bakuju ob posnetkih uničenih oklepnih vozil trdijo, da je na nasprotnikovi strani umrlo 550 vojakov.

Azerbajdžan se je oborožil Spopadi v Karabahu so najhujši od štiridnevne aprilske vojne leta 2016, ko je na obeh straneh umrlo več kot sto ljudi. V letih 1988–1994 pa je v tamkajšnji vojni umrlo kar 30.000 ljudi. Sledilo je krhko premirje, med katerim se občasni spopadi v Karabahu nadaljujejo, ne pa toliko spopadi na azerbajdžansko-armenski meji, do katerih je sicer letos prišlo na severu v regiji Tavuš. Mrtvih je bilo več deset ljudi. Vsekakor se je v zadnjih letih Azerbajdžan, ki je veliko bogatejši z nafto in zemeljskim plinom kot revna Armenija, zelo dobro oborožil. Zdi se, da so hoteli v Bakuju z ofenzivo, ki je sledila več tednom hujskaških nastopov na obeh straneh, izkoristiti premoč v orožju, da bi ponovno pridobili nadzor v Gorskem Karabahu. V Bakuju sicer pravijo, da gre le za »protiofenzivo« kot odgovor na armenske topovske napade.