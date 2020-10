Francoza so po obstreljevanju odpeljali v bolnišnico. Več novinarjev, med drugim tudi ekipa AFP, je intervjuvalo domačine v Martuniju in ocenjevali škodo preteklih bombardiranj, ko se je spet začelo obstreljevanje. Večini se je uspelo še pravočasno skriti.

Na spornem območju med Armenijo in Azerbajdžanom že dneve divjajo spopadi. Hitro raste tudi število smrtnih žrtev. Armenija je zaenkrat potrdila 127 smrtnih žrtev, od tega 23 civilistov. Trdijo, da so ubili 130 azerbajdžanskih vojakov.

Medtem azerbajdžansko obrambno ministrstvo trdi, da so njihove sile ubile 2300 karabaških seperatistov ter med drugim uničile 130 tankov. Poročajo tudi o 16 mrtvih civilistih, podatkov o mrtvih vojakih ne razkrivajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od nedelje na območju Gorskega Karabaha potekajo najhujši spopadi med Azerbajdžanom in Armenijo v več letih. Spor glede tega območja, ki si ga lastita obe državi, sicer sega v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze. Gorski Karabah je pod nadzorom Armenije, mednarodnopravno pa je del Azerbajdžana. Obe državi zavračata pozive k dialogu, s katerim bi končali spopade.

Trump, Putin in Macron pozvali k prekinitvi spopadov

Predsedniki ZDA, Rusije in Francije so danes pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Gorskem Karabahu. Voditelja Armenije in Azerbajdžana so Donald Trump, Vladimir Putin in Emmanuel Macron pozvali tudi k pogajanjem. "Pozivamo k takojšnji prekinitvi spopadov med vpletenimi vojaškimi silami," so v izjavi, ki jo je objavil urad francoskega predsednika, zapisali predsedniki ZDA Trump, Rusije Putin in Francije Macron.

"Voditelja Armenije in Azerbajdžana poleg tega pozivamo, naj se takoj zavežeta k obnovi pogajanj," so zapisali voditelji držav, ki sopredsedujejo skupini iz Minska. Pod okriljem te skupine sicer že od leta 1992 potekajo mirovni pogovori o Gorskem Karabahu.

K popolni zaustavitvi spopadov sta Putin in Macron pozvala že v sredo zvečer. V telefonskem pogovoru sta razpravljala o "konkretnih parametrih nadaljnjega sodelovanja, predvsem v okviru skupine iz Minska", so navedli v Kremlju.