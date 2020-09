Šnelkurz za Aleksandro Pivec

Spoštovana gospa ministrica, ne slepite se: če se vam zdi, da vas hoče nekdo vreči iz vlade, se vam to zdi pravilno. Med interpelacijo vas bodo poslanci (uporaba izraza je nevtralna in velja za oba spola) najprej neutemeljeno obtoževali, vi boste na laži in podtikanja argumentirano in prepričljivo odgovorili, nakar vas bo parlament odstavil, če bo za vašo odstavitev glasovala večina poslancev.