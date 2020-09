Svet stranke DeSUS je na dopisni seji, ki se je končala v soboto opoldne, podprl predlagan poziv predsedniku vlade Janezu Janši, naj Aleksandro Pivec razreši z mesta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na to mesto imenuje Jožeta Podgorška, zdaj državnega sekretarja na tem ministrstvu. Za predlog, ki so ga svetu stranke predlagali poslanci DeSUS in začasni zastopnik stranke Tomaž Gantar, je glasovalo 38 članov sveta, devet jih je bilo proti, 12 pa se jih je glasovanja vzdržalo. V stranki pričakujejo, da bo premier Janša sledil njihovemu pozivu in danes ali jutri predlagal razrešitev Pivčeve. Teoretično bi lahko poslanci državnega zbora točko o razrešitvi obravnavali že na septembrski seji, in sicer jutri.

Pivčeva vztraja Pivčeva je medtem prepričana, da je zahteva po odstopu brez argumenta, ki bi oporekal njenemu strokovnemu delu. Skrbi jo za prihodnost stranke, ki, trdi, postaja stranka interesov posameznikov. V ozadju poziva naj bi bilo tudi maščevanje ter preprečevanje razčiščevanja kriminalnih dejanj v družbi Slovenski državni gozdovi, je prepričana. »Aktivnosti, ki se vršijo, so pričakovano nadaljevanje popolne diskreditacije in likvidacije mene z vseh funkcij in javnega političnega prostora in tudi tokrat popolnoma mimo vseh političnih in demokratičnih standardov. Zloraba stranke DeSUS, ki se je skoncentrirala na pritiske posameznikov v organih stranke, je tipičen primer,« je zapisala. Prepričana je, da določeni posamezniki v stranki onemogočajo tudi njeno napovedano kandidaturo za mesto predsednice DeSUS na naslednjem kongresu. Dodala je, da je njena prioriteta zagotovitev poštenih postopkov in volitev na kongresu stranke.