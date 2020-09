Kolesarska evforija po prestižni dvojni zmagi na dirki po Franciji se v Sloveniji še ni dobro polegla, že je bila na sporedu nova priložnost za dokazovanje najboljših kolesarjev na svetu. Tokrat so se merili v nacionalnih barvah, za naslov svetovnega prvaka. Zahteven krog v Imoli, dolg slabih 29 kilometrov so kolesarji morali premagati devetkrat. Skupaj je to pomenilo, da so prekolesarili več kot pet tisoč metrov nadmorske višine in 258 kilometrov. Trasa primerna za spektakel, tekmovalci pa so nam ga tudi pričarali.

Začelo se je zelo intenzivno od samega začetka. Hitro se je od glavnine odcepilo sedem kolesarjev, ki so si po 100 kilometrih dirkanja priborili več kot šest minut prednosti. V glavnini je bilo dogajanje dokaj mirno, nacije pa so počasi začele kazati svoje načrte za dirko. Na čelo glavnine se je postavila slovenska osmerica, ki je na lestvici mednarodne kolesarske zveze (UCI) najmočnejša reprezentanca. Slovenske barve so zastopali Jan Pibernik, Jani Brajkovič, Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc, Luka Mezgec in prvi imeni slovenske in svetovne kolesarske lestvice Primož Roglič in Tadej Pogačar. Slovenci in Danci so večinoma časa v glavnini nadzirali beg na varni razdalji in želeli porabiti čim manj moči za odločilne kilometre. Vmes so pomagali tudi kolesarji iz drugih nacij. Našim kolesarjem so med tekmo dodatno moč dodajali tudi številni navijači, ki so se zbrali ob progi. Med njimi je bilo moč videti največ slovenskih zastav.

V naslednjih 150 kilometrih se je dogajanje v glavnini začelo razvijati. 70 kilometrov pred ciljem sta bila ujeta še zadnja ubežnika, ko je močan napad na zahtevnem spustu izvedla francoska reprezentanca. Na čelu dirke sta izmed Slovencev ostala še prvi in drugi kolesar sveta, na začelju velike skupine pa sta bila tudi še Luka Mezgec in Jan Polanc. Francozi so se po napadu kmalu umirili in glavnina se je zopet povečala. To je koristilo Pogačarju, ki je ravno ob vstopu v predzadnji krog imel težave s počeno zračnico. Slovenska spremljevalna ekipa je poskrbela za hitro menjavo kolesa in Tadej je hitro priključil glavnini.