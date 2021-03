Tretja etapa na dirki Pariz-Nica je že malce nakazala razmerje moči kapetanov ekip, saj so kolesarji pomerili na 14,4 kilometrov dolgem kronometru. Prvi kolesar sveta, ki nastopa na prvi dirki sezone, je pokazal, da je upravičeno prvi favorit za končno zmago. Še včeraj so v taboru nizozemske ekipe Jumbo-Visma, za katero vozi Roglič, dejali, da slovenski kolesarski šampion ni kandidat za skupno zmago. Zasavskemu orlu etape res ni uspelo dobiti, a je pokazal, da je že marca odlično pripravljen in je povsem konkurenčen tudi v disciplini, ki mu je lansko leto senzacionalno odnesla skupno zmago na Dirki po Franciji.

S 14,4 kilometri je opravil v času 17:40, kar je ob prihodu na cilj pomenilo vodstvo. Za štiri sekunde je prehitel tedaj vodilnega Danca Soren Kragh Andersena. Roglič sta nato za 6 sekund prehitela Cavagna in Bissegeer, ki je postal zmagovalec etape in novi nosilec rumene majice. Cavagno je prehitel za 85 stotink sekunde. »Boleče na koncu. A očitno je šlo dobro in sem zadovoljen s časom. Ni bil čisto tipični kronometer, kar mi pa je ustrezalo. Kot ekipa smo se zelo dobro pripravili in opravili svoje delo. Sem pa tudi sam na progi pustil še nekaj sekund. Več kronometrov opravim, vedno se še kaj naučim in vedno se skušam še izboljšati. Vedno hočem zmagati, a sta bila Cavagna in Bissegger tokrat močnejša,« je po kronometru dejal Roglič, ki je glavnega konkurenta v boju za skupno zmago Britanca Taoa Geoghan Harta (Ineos) prehitel za 38 sekund.

Jutri kapetane čaka nov preizkus, saj jih čaka etapa s ciljnim vzponom.