Še manj kot teden nas loči do začetka še tretje tritedenske kolesarke dirke v sezoni. V torek se bo v Irunu začela petinsedemdeseta izvedba Dirke po Španiji. Na startu bodo trije Slovenci. Večina slovenskih in tudi svetovnih oči bo uprtih v člana nizozemske ekipe Jumbo-Visma Primoža Rogliča, ki bo v Španiji branil lansko zmago, sploh prvo slovensko zmago na tritedenskih dirkah. Na startu bosta poleg Rogliča še dva slovenska člana Bahrain-McClarna Matej Mohorič in Grega Bole.

Nizozemci prvi favoriti

Po razočaranju, ki ga je nizozemsko moštvo doživelo na Dirki po Franciji, ko je Roglič predzadnji dan izgubil skupno vodstvo, se v Španijo odpravljajo z enim ciljem, to je skupna zmaga. Tako kot na Touru, bodo tudi na Vuelti tekmovanje pričeli z dvema kapetanoma in se bodo tekom dirke odločili, kdo je v boljši formi in ima večje možnosti za končni uspeh. Poleg 30-letnega Kisovčana vloga kapetana pred začetkom pripada še Tomu Dumoulinu. Roglič bo po zaslugi lanske zmage na kolesu in hrbtu nosil številko ena. »Zavedamo se, da imamo v ekipi branilca zmage, kar pomeni, da bo naše moštvo še bolj na očeh ostalih. Zato moramo pripraviti dober načrt, kako priti do najboljše predstave. Osebno menim, da imamo zelo močno ekipo z dvema kapetanoma, ki sta oba naša prioriteta. Drugi fantje bodo dirkali v podporo Primožu in Tomu,« je poudaril športni direktor Jumbo Visme Grischa Niermann. Poleg obeh kapetanov bodo Dirko po Španiji za Jumbo-Vismo začeli še George Bennett, Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss, Paul Martens in Jonas Vingegaard, ki je debitant na tritedenskih dirkah.

Nizozemcem bo predvidoma največ štren v boju za skupno zmago delala ekipa Ineos-Grenadiers, ki bo tudi imela dva kapetana. 35-letni Chris Froome bo za britansko ekipo odvozil zadnjo tritedensko dirko pred selitvijo v nov klub. Britanec bi vsekakor rad pokazal, da še ni povsem za odpis in bi izjemno uspešno sodelovanje z moštvom Ineosa, s katerim se je razveselil sedmih zmag na tritedenskih dirkah, rad zaključil na najboljši možni način - z novo zmago. Svojo kolesarsko znanje v močni britanski ekipi bo znova želel prikazati tudi Ekvadorec Richard Carapaz, ki je Rogliča lani ugnal na Dirki po Italji in tedaj slavil do sedaj svojo edino zmago na eni izmed treh velikih dirk. Na startu pa so še številni drugi kolesarji, ki bodo iskali svoje priložnosti za dokazovanje. Dodatno bo motiviran Francoz Thibaut Pinot, ki je na letošnjem Touru padel že v prvi etapi in zaradi bolečin v hrbtu ostal brez možnosti v boju za skupno zmago. Nikoli ne gre odpisati zimzelenega Alejanda Valverdeja, ki je bil lani na Vuelti drugi, in je preprečil dvojno slovensko zmago, saj je bil tretji Tadej Pogačar. Svoje cilje imajo tudi še nekateri drugi kapetani: Enric Mas (Movistar), Jhoan Esteban Chaves (Mitchelton Scott), nato pa še Guillaume Martin (Cofidis), Alex Aranburu (Astana), Rui Costa (UAE Emirates) in Dan Martin (Israel Start-up).