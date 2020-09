»Sama sem bila prisotna ob naši učenki in jaz sem tudi poklicala dežurnega zdravnika. Preprosto zato, ker me je skrbelo za učenko, ki se ji je ena roka močno tresla,« je govorice, da naj bi deklico na šoli silili k nošenju maske, čeprav naj bi bila astmatik in naj bi zato celo izgubila zavest, zanikala ravnateljica velenjske osnovne šole Gustava Šiliha Lilijana Lihteneker.

Kot nam je še pojasnila ravnateljica šole, ki jo skupaj s podružnico v Šentilju obiskuje 539 otrok, o zdravstvenih težavah učenke ne more govoriti, saj gre za občutljive osebne podatke. »Lahko povem le, da je učenka res bolj šibkega zdravja, a zagotovo nima astme. Vsaj mi za to ne vemo in tudi njeni starši nas na to nikoli niso opozorili,« pravi. In razloži, da so bili učenci sedmega razreda, ki ga obiskuje tudi omenjena učenka, zaradi katere so se znašli v središču pozornosti javnosti, ravno sredi malice, ko nihče ni nosil maske. »Postalo ji je slabo, njena sošolka pa je na to takoj opozorila razredničarko. Ta je opazila, da deklici rahlo drgeta roka, zato jo je pospremila na hodnik in položila na tla. Takoj nato smo poklicali našo tajnico, ki je usposobljena za nudenje prve pomoči, o dogodku smo obvestili tudi dekličine starše,« še pove Lihtenekerjeva.

Ko sta starša prišla, sta želela deklico nemudoma odpeljati domov. »Do tega sta imela vso pravico, a sem jaz osebno vztrajala, da jo pogleda tudi dežurni zdravnik, ki smo ga medtem tudi že poklicali in je prišel iz velenjskega zdravstvenega doma. Po bežnem pregledu je ocenil, da verjetno ne gre za nič resnejšega, da pa bi bilo vseeno dobro, če bi šla na opazovanje v celjsko bolnišnico. Deklica je nato sama odšla do dvigala, do koder sem jo pospremila tudi sama,« je še pojasnjevala dogajanje ravnateljica. Danes pa so jo starši deklice že obvestili, da se dobro počuti in se vrača domov.

Pralne maske podarila občina Ravnateljica je omenila tudi, da načeloma učenci nimajo težav z nošenjem mask, kadar je to potrebno. »Vsi se zavedamo, da so maske priporočene, navsezadnje nas je na šoli preko petsto. Le ena mamica pa vztraja, da njena hči maske ne nosi, a smo tudi to uredili in zdaj sedi vsaj dva metra stran od drugih,« pove Lihtenekerjeva. Kot še dodaja, pa šola nima denarja, da bi vsak dan učencem ponudili nove maske. In to celo tri na dan, kot naj bi prav tako terjal eden od staršev. Nenazadnje je Mestna občina Velenje za vse velenjske učence kupila lepe pralne maske, ki so jih vsi dobili zastonj. »Vsak dan pa novih mask učencem ne moremo zagotavljati, saj bi bil to za nas prevelik strošek,« še pove ravnateljica, ki obžaluje, da so prav njihovi učenci postali predmet manipulacij. »Tudi sošolci in sošolke te učenke, ki je potrebovala pomoč, a ne zaradi maske ali astme, so bili zgroženi, ko so se izvedeli, kako hitro se je razširila lažna informacija. Meni pa so napisali celo pismo podpore,« je sklenila ravnateljica.