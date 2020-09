Treba je ugotoviti, kaj se je z učenci dogajalo spomladi

Ker se je učencem in dijakom v drugi polovici prejšnjega šolskega leta radikalno spremenil način življenja, naj učitelji skupaj z njimi ugotovijo, kje so nastale najhujše stiske in na kakšen način bi se lahko pripravili na podobno situacijo v prihodnje.