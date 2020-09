Šolski mehurčki se razpočijo, ko zazvoni

Prvi teden šolskega leta 2020/21 je minil. Izkazalo se je, da bo to šolsko leto kaotično, prepuščeno na milost in nemilost epidemiologom in politikom. Zakaj? Kljub vehementnemu mahanju ministrice za šolstvo s plani se je namreč pokazalo, da so ti nedodelani, šolniki in starši pa zmedeni. Ko so že prvi teden pouka začeli v karanteno pošiljati razrede šol po vsej Sloveniji, nikomur več ni bilo jasno, po kakšnem ključu otroke pošiljajo domov in kaj naj v takem primeru storijo starši. Izkazalo se je, da so navodila za vse te situacije natisnjena v ličnih priročnikih, ki so jih pod budnim očesom NIJZ spisale najrazličnejše institucije, priporočenih protokolov pa se vladnim govorcem ni zdelo vredno skomunicirati z javnostjo, saj so kot vedno imeli raje polna usta besed zastraševanja.