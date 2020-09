Pokažimo otrokom, da nam je zanje mar

September je za otroke, njihove starše in vse, ki so povezani z njihovo vzgojo in izobraževanjem, mesec začetkov – ponoven začetek pouka in obšolskih dejavnosti, novi učitelji, nova veselja in skrbi, novi načrti in nova upanja. September je tudi mesec roditeljskih sestankov. Vabila nanje mnogi starši pospremimo z vzdihom in zavijanjem z očmi. Saj veste, že n-tič enak dnevni red, enake besede razredničark, enaka vprašanja nekaterih večno zaskrbljenih staršev… Toda razredničarka naših otrok na Gimnaziji Nova Gorica nas je letos prijetno presenetila. S toplino, normalnostjo in modrostjo nam je vlila zaupanje in začutili smo, da bo otrokom varno zavetje. »Pokažite vašim najstnikom, da vam je zanje mar,« je bil nasvet, ki je prispeval k zapomljivosti sestanka.