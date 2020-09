Ponoči se bo dež na zahodu okrepil, nastajale bodo tudi nevihte. Do jutra se bodo padavine razširile nad večji del države. Na Notranjskem in Primorskem bo pihal okrepljen južni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 19 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija.

Opozorilo: V noči na petek in v petek se bodo predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi.

Obeti: V noči na soboto bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 m. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja.

V soboto bo dež postopoma ponehal, oblačnost se bo popoldne trgala.

V nedeljo bo sprva delno jasno s hladnim in meglenim jutrom. Čez dan se bo znova pooblačilo, popoldne bo ponekod spet deževalo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in severnim Sredozemljem se v višinah zadržuje razmeroma vlažen in nestabilen zrak, ki tudi pri nas povzroča nestanovitno vreme. Iznad Sredozemlja k nam doteka še razmeroma topel in prehodno malo manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas deloma jasno z jutranjo meglo. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.

V petek bo dež od zahoda zajel vse sosednje pokrajine, vmes se bodo pojavljale tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Pihal bo veter južnih smeri, ob Jadranu zmeren do močan jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena prehodno ugodnejši. V petek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Priporočamo večjo previdnost.