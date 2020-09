Quintana, ki je veliki francoski krog končal na zanj skromnem 17. mestu v končni razvrstitvi, je zanikal, da bi si pomagal z dopingom. »Policija med preiskavo ni našla nobene dopinške snovi,« je dejal Kolumbijec. »Nimam in nikoli nisem imel česa skrivati,« je dodal Quintana.

Uslužbenci Urada za okolje in zdravje so v sredo, 16. septembra, po končani 17. etapi dirke po Franciji na Col de la Loze preiskali njegovo hotelsko sobo v mestu Les Alluesv v bližini Meribela, kjer so bivali kolesarji ekipe Arkea-Santic in njihovo spremstvo. V preiskavi so se ob Quintani znašli še njegov brat Dayer in pomočnik Winner Anacona.

Kot je danes poročal kolesarski novičarski portal cyclingnews.com, so preiskovalci našli »100 ml fiziološke raztopine in injekcijsko opremo«. Kasneje istega dne se je pojavila novica, da je policija dvema članoma osebja ekipe – maserju/pomočniku in zdravniku – odvzela prostost.

Državna tožilka Dominique Laurens se je po poročanju portala sklicevala na »odkritje številnih zdravstvenih izdelkov, vključno z zdravili ... in zlasti na metodo, ki bi jo lahko opredelili kot doping«.

Svoje videnje dogajanja je v izjavi za javnost, ki jo je objavil na družbenih omrežjih, predstavil tudi 30-letni Quintana. »Zasegli so mi vitaminske dodatke, ki so bili popolnoma zakoniti, čeprav francoskim oblastem morda niso bili znani. To je glavni razlog, da je bil potreben čas za razjasnitev vsega, kar se je zgodilo. Da bi se izognili vsakemu dvomu, bi rad potrdil, da dopinških snovi niso našli,« je zapisal Kolumbijec.

Pojasnil je še, da se je ta teden prostovoljno pojavil pred državnim tožilstvom, da je lahko odgovoril na vsako njihovo vprašanje »jasno in mirne vesti«. »V zvezi s tem je treba poudariti, da me oblasti niso obtožile. Jaz sem in bom pripravljen odgovoriti na vsa vprašanja tožilca,« je zapisal.

»Jaz, Nairo Quintana, sem v svojem športnem življenju čist kolesar in imam brezhiben biološki potni list. Javnosti, svojim navijačem in privržencem kolesarstva želim jasno povedati, da nikoli v svoji karieri nisem uporabljal prepovedanih snovi za izboljševanje mojih športnih rezultatov in ki izdajajo načela športa,« je poudaril.

Gre za predhodno preiskavo. »Odgovoril sem na vsa vprašanja in skušal razjasniti vse dvome in to sem pripravljen nadaljevati prostovoljno, dokler se celoten položaj ne razjasni. Nikoli nisem uporabljal dopinških snovi, v policijski preiskavi tudi niso našli nobenih prepovedanih snovi. »Brez strahu bom še naprej močan, zagovarjal bom resnico in nadaljeval svojo pot, četudi bo množica včasih ubrala drugo smer,« je izjavo za javnost sklenil zmagovalec dveh tritedenskih dirk, po Italiji in Španiji v letih 2014 in 2016. Leta 2013 je Tour končal na drugem mestu v skupni razvrstitvi.